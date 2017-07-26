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11:01 (мск), источник: ЮГА.ру

На Черноморском побережье Кубани за неделю больше 600 человек заболели кишечными инфекциями

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило об эпидемиологической ситуации на побережье Черного моря.

Источник: ЮГА.ру

С 17 по 23 июля на побережье зарегистрировали 678 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Это не превышает средний уровень заболеваемости за несколько лет. Случаев групповой инфекции не выявили, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

За курортный сезон выполнили 25 тыс. 208 лабораторных исследований морской воды на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели. Пробы соответствуют гигиеническим нормам.

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