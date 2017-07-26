На Черноморском побережье Кубани за неделю больше 600 человек заболели кишечными инфекциями
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило об эпидемиологической ситуации на побережье Черного моря.
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило об эпидемиологической ситуации на побережье Черного моря.
С 17 по 23 июля на побережье зарегистрировали 678 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Это не превышает средний уровень заболеваемости за несколько лет. Случаев групповой инфекции не выявили, сообщает
За курортный сезон выполнили 25 тыс. 208 лабораторных исследований морской воды на микробиологические, паразитологические,