На Черноморском побережье Кубани за неделю больше 600 человек заболели кишечными инфекциями

С 17 по 23 июля на побережье зарегистрировали 678 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. Это не превышает средний уровень заболеваемости за несколько лет. Случаев групповой инфекции не выявили, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.