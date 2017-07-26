Рогозин сочинил любовную песню про Ленку — голую коленку
Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин сочинил песню.
Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин сочинил песню.
Видеоклип на композицию
«По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории», — подписал он свой пост.
«Ленка-енка, голая коленка, голая коленка, раз и два», — поется в песне о юношеской любви, которая получила название «Ленка-енка».
Музыку на слова Рогозина написал композитор Андрей Ктитарев.