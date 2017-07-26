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11:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Рогозин сочинил любовную песню про Ленку — голую коленку

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин сочинил песню.

Источник: AP 2017

Видеоклип на композицию вице-премьер опубликовал в своем Twitter.

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«По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории», — подписал он свой пост.

«Ленка-енка, голая коленка, голая коленка, раз и два», — поется в песне о юношеской любви, которая получила название «Ленка-енка».

Музыку на слова Рогозина написал композитор Андрей Ктитарев.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Дать орден и принять в Союз Писателей . Премия само собой . По итогам года получит в Кремле .
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