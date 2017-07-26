Стеклянные вольеры для тигров появятся в Новосибирском зоопарке

Вольер для жирафов может появиться в Новосибирском зоопарке уже в следующем году. Сейчас самое главное выбрать подходящее место и разработать проектную документацию, после чего станет ясно, о какой сумме на строительство идет речь. О планах развития зоопарка рассказал директор учреждения Андрей Шило на пресс-конференции в ТАСС.

— В конце августа к нам приедут коллеги из Чешского зоопарка, у которых большой опыт устройства африканских павильонов, и мы вместе с ними выберем подходящее место. На том месте, которое выбрал я, сейчас находятся два жилых дома, которые нужно расселять. В этом году мы разработаем проект, в следующем планируем строительство, — сообщил Андрей Шило.

По словам Шило, вольер для жирафов — самый дорогостоящий из всех текущих проектов, общая стоимость около 180 миллионов рублей. Таких собственных средств у зоопарка нет. Администрация зоопарка надеялась на поддержку со стороны правительства в размере не менее 100 миллионов рублей. Изначально павильон планировалось открыть к юбилею зоопарка (август 2017 года). Однако до сих пор такой поддержки зоопарк не получил.

Также на следующий год запланированы другие масштабные проекты — застекленный вольер для тигров и львов, новый вольер для бурых медведей.

Площадь вольера будет увеличена в два-три раза, также появится отдельный теплый вольер для очкового медведя.

— Мы планируем реконструкцию вольеров для львов и тигров со скалами и домиком внутри скал. Там будет речка с водопадом, неглубокое озеро, где тигры будут купаться, — продолжает Андрей Шило. — Вольеры построим без крыши, у зрителей появится возможность вплотную подойти к стеклу, чтобы понаблюдать за животными.

Предварительная сумма, которую придется потратить на вольеры для медведей и львов — по 50−70 миллионов рублей на каждый. «Это из опыта, — уточнил Шило, — проектной документации еще нет, и точные цифры будут позже». Начало и окончание строительства запланировано на 2018 год.