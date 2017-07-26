Житель Башкирии приютил найденных в лесу новорожденных лосят

«Животные родились под счастливой звездой, попав в надежные руки неравнодушных людей. В мае этого года новорожденных лосят нашел житель деревни Гусаркино. Они лежали в лесу на земле, поблизости взрослых особей не было. Самка, скорее всего, стала жертвой браконьеров. Мужчина приютил лосят у себя дома, стал откармливать молоком», — рассказали в Дирекции по особо охраняемым природным территориям Минэкологии РБ.