Активисты Волгограда расчистили берег озера в Светлоярском районе
Активисты Волгограда расчистили берег озера в Светлоярском районе.
Активисты Волгограда расчистили берег озера в Светлоярском районе.
Участники экологического проекта «Дворик» привели в порядок берег озера, расположенного в поселке Соляной Светлоярского района.
Как рассказали организаторы акции, живописное озеро, бывшее некогда излюбленным местом отдыха жителей Светлоярского и Красноармейского районов, превратилось в огромную свалку. Только за час активисты собрали более 35 мешков с мусором. Это не составило и трети от общего количества отходов, разбросанных вокруг. Волонтеры пообещали вернуться сюда снова и вывезти весь скопившийся мусор.
Добавим, проект «Дворик» реализуется в рамках Года экологии в России. Его активисты принимают активное участие в уборке территории Красноармейского района Волгограда, а также близлежащих территорий области.