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11:17 (мск), источник: РИАЦ

Активисты Волгограда расчистили берег озера в Светлоярском районе

Активисты Волгограда расчистили берег озера в Светлоярском районе.

Участники экологического проекта «Дворик» привели в порядок берег озера, расположенного в поселке Соляной Светлоярского района.

Как рассказали организаторы акции, живописное озеро, бывшее некогда излюбленным местом отдыха жителей Светлоярского и Красноармейского районов, превратилось в огромную свалку. Только за час активисты собрали более 35 мешков с мусором. Это не составило и трети от общего количества отходов, разбросанных вокруг. Волонтеры пообещали вернуться сюда снова и вывезти весь скопившийся мусор.

Добавим, проект «Дворик» реализуется в рамках Года экологии в России. Его активисты принимают активное участие в уборке территории Красноармейского района Волгограда, а также близлежащих территорий области.

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