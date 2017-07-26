Активисты Волгограда расчистили берег озера в Светлоярском районе.

Как рассказали организаторы акции, живописное озеро, бывшее некогда излюбленным местом отдыха жителей Светлоярского и Красноармейского районов, превратилось в огромную свалку. Только за час активисты собрали более 35 мешков с мусором. Это не составило и трети от общего количества отходов, разбросанных вокруг. Волонтеры пообещали вернуться сюда снова и вывезти весь скопившийся мусор.