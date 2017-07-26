В Пермском крае — 800 вакансий участковых

«Безопасность — это наша совместная задача, и мы должны постоянно сверять с правоохранительными органами позиции и определять направления, где надо усилить работу», — сказал Максим Решетников. Среди этих направлений он назвал борьбу с наркоманией, организацию комиссии по делам несовершеннолетних, вопросы оборота алкогольной продукции.

Также он рассказал о поддержке, которую оказывают краевые власти полиции. «Возможности федерального бюджета ограниченны, и не всегда с федерального уровня видны потребности полиции на местах, поэтому мы будем оказывать поддержку. В этом году закупается автотранспорт для полиции, обсуждается проект создания операционного центра. Все вопросы, которые будет ставить полиция, будем решать», — подчеркнул Решетников.

Виктор Кошелев рассказал, что в Пермском крае на протяжении многих лет снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений. В то же время проблема детской и «пьяной» преступности стоит достаточно остро. Также он рассказал о кадровом дефиците в Главном управлении МВД — численность сотрудников уменьшилась на 5 тыс. человек за три года. «Преступность не снижается такими темпами, поэтому нагрузка на сотрудников растёт», — констатировал главный полицейский края.

Поэтому для предупреждения преступности и обеспечения безопасности массовых мероприятий полиция будет сотрудничать с казачеством, общественными дружинами. Кроме того, важно снять с полиции несвойственные ей функции — обеспечить фотовидеофиксацию, чтобы сотрудники дорожно-патрульной службы не стояли на каждом километре дорог.

Максим Решетников пояснил, что фото- и видеокамеры начнут устанавливать на дорогах Пермского края уже в этом году. Проект расположения камер уже разработан, он увязывает и вопросы безопасности, и вопросы содержания дорог, а также весового контроля. В целом на проект будет направлено 700 млн руб.