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11:38 (мск), источник: NewsKo

В Пермском крае — 800 вакансий участковых

Вчера, 25 июля, на заседании Совета глав муниципальных образований врио губернатора Прикамья Максим Решетников и начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев рассказали о своём видении сотрудничества краевых, муниципальных властей и правоохранительных органов.

«Безопасность — это наша совместная задача, и мы должны постоянно сверять с правоохранительными органами позиции и определять направления, где надо усилить работу», — сказал Максим Решетников. Среди этих направлений он назвал борьбу с наркоманией, организацию комиссии по делам несовершеннолетних, вопросы оборота алкогольной продукции.

Также он рассказал о поддержке, которую оказывают краевые власти полиции. «Возможности федерального бюджета ограниченны, и не всегда с федерального уровня видны потребности полиции на местах, поэтому мы будем оказывать поддержку. В этом году закупается автотранспорт для полиции, обсуждается проект создания операционного центра. Все вопросы, которые будет ставить полиция, будем решать», — подчеркнул Решетников.

Виктор Кошелев рассказал, что в Пермском крае на протяжении многих лет снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений. В то же время проблема детской и «пьяной» преступности стоит достаточно остро. Также он рассказал о кадровом дефиците в Главном управлении МВД — численность сотрудников уменьшилась на 5 тыс. человек за три года. «Преступность не снижается такими темпами, поэтому нагрузка на сотрудников растёт», — констатировал главный полицейский края.

Поэтому для предупреждения преступности и обеспечения безопасности массовых мероприятий полиция будет сотрудничать с казачеством, общественными дружинами. Кроме того, важно снять с полиции несвойственные ей функции — обеспечить фотовидеофиксацию, чтобы сотрудники дорожно-патрульной службы не стояли на каждом километре дорог.

Максим Решетников пояснил, что фото- и видеокамеры начнут устанавливать на дорогах Пермского края уже в этом году. Проект расположения камер уже разработан, он увязывает и вопросы безопасности, и вопросы содержания дорог, а также весового контроля. В целом на проект будет направлено 700 млн руб.

Виктор Кошелев попросил глав муниципалитетов порекомендовать кандидатуры из числа местной молодёжи на вакансии участковых. По его словам, главное препятствие для трудоустройства местных жителей на пост участкового уполномоченного — требование иметь высшее юридическое образование — сейчас устранена. В регионе сейчас 800 вакантных должностей, добавил начальник ГУ МВД.

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