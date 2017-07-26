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11:33 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе эвакуировали машины судей и прокуроров

Известный уфимский адвокат Виталий Буркин сегодня организовал своеобразный флешмоб социальной справедливости.

Придя по работе к зданию Верховного суда РБ на улице Пушкина, он обнаружил дорогостоящие автомобили припаркованные на пешеходном тротуаре. Нетрудно догадаться, что данными автомобилями пользуются сотрудники прокуратуры и суда, тем более, что их достаточно сложно привлечь к ответственности, а дорожные полицейские предпочитают с ними не связываться.

Адвокат, у которого стоящие на проходе машины вызвали здоровое возмущение, решил с этим не мириться, а вызвал полицию и потребовал эвакуировать неправильно припаркованные авто.

Приехавший по вызову сотрудник ГИБДД почему-то не стал спешить оформлять машины на эвакуацию и зашел в здание Верховного суда РБ. Как утверждают очевидцы, затем из него появились судья Залов, представители прокуратуры Тимур Бикбулатов и Максим Ризванов. В итоге два автомобиля марки BMW и Toyota были помещены на эвакуатор и увезены от здания суда.

— У судьи Залова хватило смелости сесть в автомобиль и убрать его с тротуара, а эти два прокурорских сотрудника не стали ничего делать. Я особо не задаюсь вопросом, откуда у всех этих уважаемых такие престижные автомобили, возможно, они вообще могут быть оформлены на других лиц. Меня сейчас более волнует вопрос, а доехали эти два автомобиля до штрафстоянки или нет. Я не понимаю, почему сотрудник ГИБДД пошел сразу в здание суда и не оформил ничего по автомобилю судьи. Судейская неприкосновенность не означает, что такое нарушение для него должно сойти с рук. Она означает, что по линии ГИБДД протокол должен уйти в Верховный суд РБ, а там приниматься решение об ответственности судьи, — комментирует ситуацию Виталий Буркин.

В МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» нам сообщили, что оба эвакуированных автомобиля в данный момент находятся на штрафстоянке, за ними пока никто не обращался.

Кстати при поиске контактов МБУ в сети мы наткнулись на отзыв некого Линара Галеева.

«Сегодня мы приехали в больницу по ул. Пушкина с ребенком, зашли на 10 мин, выходим, а машины уже нет. Оказывается, нашу машину забрали на улицу Пархоменко, никто не чего ни видел рядом. Полно машин, а именно нашу забрали. Мы приехали на лечение в Уфу, а не отдыхать, хотя бы оставили бы номер», — пишет пользователь.

Сочувствуем проблеме Линара, но отметим, что закон для всех един. И каждые из нас может этого добиваться своими действиями как Виталий Буркин. Справедливости нужно добиваться.

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