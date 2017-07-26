В Самаре и Сызрани сотрудники ГИБДД провели рейды «Юный велосипедист»
Автоинспекторы разъяснили детям и их родителям правила управления велотранспортом.
Автоинспекторы разъяснили детям и их родителям правила управления велотранспортом.
Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре совместно с представителями клуба «ВелоСамара» провели на набережной реки Волги профилактический рейд, направленный не предупреждение ДТП с участием юных велосипедистов.
В ходе мероприятия автоинспекторы во главе с заместителем начальника городской ГИБДД майором полиции Владимиром Прибыловым разъяснили детям и их родителям правила управления велотранспортом, раздали тематические памятки и провели
Аналогичный рейд прошел в Сызрани при участии руководителя территориальной Госавтоинспекции подполковника полиции Олега Яшина и представителя Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Сызранское» Александра Глебова.
Во дворах самых оживленных районов города они провели разъяснительную работу с детьми, напомнив о том, что, согласно Правилам дорожного движения, управлять велосипедом при движении по правому краю проезжей части дороги разрешается лицам не моложе 14 лет. Кроме того, полицейские предупредили юных велосипедистов о необходимости использования защитной амуниции и световозвращающих элементов, сообщает облМВД.