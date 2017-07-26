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11:45 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре и Сызрани сотрудники ГИБДД провели рейды «Юный велосипедист»

Автоинспекторы разъяснили детям и их родителям правила управления велотранспортом.

Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре совместно с представителями клуба «ВелоСамара» провели на набережной реки Волги профилактический рейд, направленный не предупреждение ДТП с участием юных велосипедистов.

В ходе мероприятия автоинспекторы во главе с заместителем начальника городской ГИБДД майором полиции Владимиром Прибыловым разъяснили детям и их родителям правила управления велотранспортом, раздали тематические памятки и провели мастер-класс на знание жестов велосипедиста.

Аналогичный рейд прошел в Сызрани при участии руководителя территориальной Госавтоинспекции подполковника полиции Олега Яшина и представителя Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Сызранское» Александра Глебова.

Во дворах самых оживленных районов города они провели разъяснительную работу с детьми, напомнив о том, что, согласно Правилам дорожного движения, управлять велосипедом при движении по правому краю проезжей части дороги разрешается лицам не моложе 14 лет. Кроме того, полицейские предупредили юных велосипедистов о необходимости использования защитной амуниции и световозвращающих элементов, сообщает облМВД.

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В Самаре и Сызрани сотрудники ГИБДД провели рейды «Юный велосипедист»
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