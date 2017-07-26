В Самаре и Сызрани сотрудники ГИБДД провели рейды «Юный велосипедист»

Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре совместно с представителями клуба «ВелоСамара» провели на набережной реки Волги профилактический рейд, направленный не предупреждение ДТП с участием юных велосипедистов.

В ходе мероприятия автоинспекторы во главе с заместителем начальника городской ГИБДД майором полиции Владимиром Прибыловым разъяснили детям и их родителям правила управления велотранспортом, раздали тематические памятки и провели мастер-класс на знание жестов велосипедиста.

Аналогичный рейд прошел в Сызрани при участии руководителя территориальной Госавтоинспекции подполковника полиции Олега Яшина и представителя Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Сызранское» Александра Глебова.