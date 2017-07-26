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11:29 (мск), источник: Мослента

Ремонт пяти московских набережных завершат ко Дню города

До конца года планируется создать 11 прибрежных прогулочных зон.

Ремонт пяти набережных в центре Москвы планируется завершить ко Дню города. Благоустройство Краснопресненской, Смоленской, Ростовской и Саввинской набережных закончено наполовину, Пречистенской — на четверть. Об этом в среду, 26 июля, сообщается на официальном портале мэрии.

На пяти набережных уже почти полностью демонтировано тротуарное покрытие и бортовой камень, заканчиваются земляные работы и прокладка труб. Продолжаются работы по ремонту водосточных решеток, укладке гранитной плитки, устройству бордюров, а также установке водоотводных лотков. На набережных появится новая ливневка.
Сообщение на официальном портале мэрии
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Смоленская, Ростовская и Саввинская набережные станут единой прогулочной зоной от Новодевичьего монастыря до Нового Арбата. Тротуары расширят на 2,5−7,5 метра, более 50 тысяч квадратных метров прогулочных дорожек выложат крупной плиткой.

У реки появятся смотровые площадки с лавочками, урны, информационные стелы и более 400 новых фонарей.

Проезжая часть будет отделена от пешеходной газонами с деревьями и кустарниками. Помимо этого планируется отремонтировать фасады домов, расположенных вдоль набережных.

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