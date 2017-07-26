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11:42 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские байкеры ловили друг друга

На правобережье Красноярска прошел совместный рейд ГИБДД и мотоциклистов.

В Красноярске сотрудники ГИБДД и байкеры провели совместный рейд на городских улицйах, где ловили нарушителей дорожного движения. За несколько часов в Свердловском и Ленинском районах дорожные инспекторы и представители мотосообщества поймали пятерых нарушителей на мотоциклах.

Один из пойманных мотоциклистов особенно отличился: он был без шлема, без документов на мотоцикл и без прав. Мотоцикл нарушителя изъяли и увезли на штрафстоянку, водителю выписали штрафы за все три нарушения. В целом водитель может заплатить больше 15 тысяч рублей.

Со всеми нарушителями байкеры проводили профилактические беседы о необходимости соблюдения правил дорожного движения, напоминая о том, что мотоцикл, как и автомобиль, является средством повышенной опасности.

Как отметили в пресс-службе ГИБДД, подобные совместные выезды будут проводить и дальше, поскольку к советам опытных байкеров начинающие мотоциклисты относятся внимательнее, чем к словам инспекторов.

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