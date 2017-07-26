На «Большую бойню» съезжаются спортсмены в Иркутск

Это международные состязания. 26 июля прилетела команда из Китая. Для того, чтобы представлять свою страну, он прошли отборочные этапы. Под флагом КНР будут бороться 9 сильнейших пауэрлифтеров. Завтра приедут команда США и члены сборной России. «Большая бойня» будет состоять из силовой эстафеты, силового жима, якутской и бурятской борьбы.

— Большая бойня — это не совсем стандартные упражнения. Здесь не решает ни сила, ни скорость. Всё в совокупности. И победить может маленький большого, и наоборот. Всё что угодно может произойти. Спортсмены, которых мы привезли — это реально очень сильные спортсмены, — говорит организатор турнира Андрей Вергулес.