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11:38 (мск), источник: Вести Иркутск

На «Большую бойню» съезжаются спортсмены в Иркутск

В Иркутск начали прибывать атлеты на «Большую бойню». Турнир по экстремальным видам спорта пройдёт 29 июля в Ледовом дворце.

Источник: Вести Иркутск

Это международные состязания. 26 июля прилетела команда из Китая. Для того, чтобы представлять свою страну, он прошли отборочные этапы. Под флагом КНР будут бороться 9 сильнейших пауэрлифтеров. Завтра приедут команда США и члены сборной России. «Большая бойня» будет состоять из силовой эстафеты, силового жима, якутской и бурятской борьбы.

— Большая бойня — это не совсем стандартные упражнения. Здесь не решает ни сила, ни скорость. Всё в совокупности. И победить может маленький большого, и наоборот. Всё что угодно может произойти. Спортсмены, которых мы привезли — это реально очень сильные спортсмены, — говорит организатор турнира Андрей Вергулес.

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