Роспотребнадзор назвал самые «пьющие» районы Башкирии
Роспотребнадзор назвал самые пьющие районы Башкирии. На сайте ведомства был опубликован отчет по статистике отравлений от суррогатного алкоголя с рейтингом по районам и городам.
Роспотребнадзор назвал самые пьющие районы Башкирии. На сайте ведомства был опубликован отчет по статистике отравлений от суррогатного алкоголя с рейтингом по районам и городам.
Так, за первое полугодие 2017 года показатель отравлений алкоголем составил 16,0 на 100 тыс. населения. Выше среднего по Башкирии уровня показатели в Янаульском районе (7,2 раза), в Дюртюлинском районе (в 5,0 раза); в Стерлитамакском районе (в 3,0−3,6 раза), в Сибае (в 1,6−1,8 раза), Туймазах, Мишкинском районе. В 1,1−1,3 раза — в Уфе, Октябрьском, а так же Куюргазинском, Куюргазинском и Уфимском районах.
Умерло от отравлений алкоголем за полгода 94 человека, показатель смертности составил 2,3 на 100 тыс. населения. Летальные исходы от отравлений спиртосодержащей продукцией зарегистрированы в городах Уфе (31), Стерлитамаке (6), Ишимбае, Нефтекамске (по 3), Белорецке, Октябрьский (по 2), Сибае, Баймаке, Белебее (по 1); Иглинском (6), Кармаскалинском (4), Аургазинском, Гафурийском, Янаульском (по 3), Уфимском, Чишминском, Салаватском, Нуримановском, Чекмагушевском (по 2), Абзелиловском, Баймакском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Дуванском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Мишкинском, Миякинском, Краснокамском, Стерлитамакском, Учалинском и Хайбуллинском районах (по 1).