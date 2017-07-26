Роспотребнадзор назвал самые «пьющие» районы Башкирии

Так, за первое полугодие 2017 года показатель отравлений алкоголем составил 16,0 на 100 тыс. населения. Выше среднего по Башкирии уровня показатели в Янаульском районе (7,2 раза), в Дюртюлинском районе (в 5,0 раза); в Стерлитамакском районе (в 3,0−3,6 раза), в Сибае (в 1,6−1,8 раза), Туймазах, Мишкинском районе. В 1,1−1,3 раза — в Уфе, Октябрьском, а так же Куюргазинском, Куюргазинском и Уфимском районах.