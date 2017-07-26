Воронежец решил отжаться на пешеходном переходе и попал на видео
Некоторые
Некоторые
В сети появился ролик с воронежцем, решившим отжаться прямо на пешеходном переходе. Видео поделился один из автомобилистов, на глазах которых произошёл инцидент.
Запись была сделана на улице Остужева у остановки «ДК “Электроника”». На кадрах видно, как ряд машин останавливается перед пешеходным переходом. Люди начинают переходить дорогу, а некий молодой человек, дойдя до середины, падает на землю и начинает отжиматься.
Пара человек прошли мимо него, но «позаниматься» подольше у парня не вышло — один из других пешеходов
Как отмечают воронежцы в обсуждениях под этим видео, выходка парня — это простое участие во флэшмобе. Якобы недавно у ТЦ «Арена» также на пешеходном переходе отжимались две девушки. Правда ли это и какие цели преследуют эти «активисты» — на этот вопрос нет не то что ответа, но даже предположений.