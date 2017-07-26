Воронежец решил отжаться на пешеходном переходе и попал на видео

В сети появился ролик с воронежцем, решившим отжаться прямо на пешеходном переходе. Видео поделился один из автомобилистов, на глазах которых произошёл инцидент.

Запись была сделана на улице Остужева у остановки «ДК “Электроника”». На кадрах видно, как ряд машин останавливается перед пешеходным переходом. Люди начинают переходить дорогу, а некий молодой человек, дойдя до середины, падает на землю и начинает отжиматься.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hMnltIGowKs?ecver=1?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пара человек прошли мимо него, но «позаниматься» подольше у парня не вышло — один из других пешеходов всё-таки увёл его с дороги.