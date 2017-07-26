Расписание поездов дальнего следования изменится на участке Суховская — Зима

Из-за технологической необходимости на Восточно-Сибирской железной дороге с 26 июля по 1 августа 2017 года на участке Суховская — Зима изменится расписание следующих пассажирских поездов: № 1 Владивосток — Москва; № 7 Владивосток — Новосибирск; № 5 Улан-Батор — Москва-Ярославская; № 19 Пекин — Москва — Ярославская; № 11 Чита-Челябинск; № 77 Нерюнгри — Новосибирск; № 43 Хабаровск — Москва-Ярославская; № 99 Владивосток — Москва-Ярославская; № 57 Иркутск — Кисловодск; № 69 Чита-2 — Москва-Ярославская; № 71 Улан-Удэ — Северобайкальск; № 81 Улан-Удэ — Москва; № 87 Иркутск-Усть-Илимск; № 157 Иркутск — Анапа; № 205 Иркутск-Анапа; № 207 Владивосток — Новокузнецк; № 241 Иркутск — Адлер; № 269 Чита-2 — Адлер.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».