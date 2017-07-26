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12:23 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростовской области ожидается жара до 42 °C

Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о сильной жаре в ближайшие дни.

На территории области 27 и 28 июля с 12:00 до 17:00 воздух прогреется до +40… +42 °С. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В связи с сильной жарой спасатели рекомендуют жителям региона избегать длительного нахождения на открытом солнце, носить головные уборы, пить побольше воды и не находиться длительное время в душном помещении.

«При признаках перегрева следует перенести пострадавшего в прохладное место и напоить прохладной водой. По возможности на лоб нужно положить салфетку, смоченную прохладной водой», — уточняется в сообщении.

В случае экстренной ситуации жителей просят следует звонить по телефону «101». Единый телефон доверия главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239−99−99, телефон экстренных служб 112.

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Источник:©РИА "Новости"
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