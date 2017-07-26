На месте действующего аэропорта появится девятый район Ростова
В нем будет проживать до 100 тыс человек.
В нем будет проживать до 100 тыс человек.
После закрытия действующего аэропорта на проспекте Шолохова в
По его словам, компания «Кортрос» уже сейчас разрабатывает концепцию застройки.
Напомним, с 1 декабря ростовский аэропорт будет закрыт, а рейсы будут организованы из новой авиагавани «Платов», которая сейчас строится недалеко от станицы Грушевской в Аксайском районе области.
Ранее стало известно, что инвестиции в строительство нового микрорайона составят 156 млрд руб. Планируется также сделать из действующей