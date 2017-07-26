На месте действующего аэропорта появится девятый район Ростова

Источник: РИА "Новости"

После закрытия действующего аэропорта на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону на его месте появится девятый район города. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции глава ростовской администрации Виталий Кушнарёв.

По его словам, компания «Кортрос» уже сейчас разрабатывает концепцию застройки.

Планируется, что в новом районе будет проживать до 100 тыс человек.

Напомним, с 1 декабря ростовский аэропорт будет закрыт, а рейсы будут организованы из новой авиагавани «Платов», которая сейчас строится недалеко от станицы Грушевской в Аксайском районе области.