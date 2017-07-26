День Крещения Руси в Севастополе. Программа празднования
День Крещения Руси и преставления св. равноапостольного князя Владимира — 28 июля.
День Крещения Руси и преставления св. равноапостольного князя Владимира — 28 июля.
Основные мероприятия, по традиции, пройдут на территории Херсонеса Таврического, в
Программа празднования такова: 6.00 — крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от
07.00 — водосвятный молебен в
07.30 — встреча Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря;.
08.00−10.30 — начало праздничного богослужения в
10.30 — торжественная церемония передачи иконы Божией Матери в дар
11.00 -13.00 — праздничный концерт на сцене соборной площади; 11.00 — 13.00 — праздничная ярмарка на площади