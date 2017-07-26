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12:20 (мск), источник: КрымPress

День Крещения Руси в Севастополе. Программа празднования

День Крещения Руси и преставления св. равноапостольного князя Владимира — 28 июля.

Основные мероприятия, по традиции, пройдут на территории Херсонеса Таврического, в Свято-Владимирском соборе.

Программа празднования такова: 6.00 — крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе;.

07.00 — водосвятный молебен в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе;.

07.30 — встреча Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря;.

08.00−10.30 — начало праздничного богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, которое возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. По окончании Божественной литургии — крестный ход вокруг собора, молебен на главной площади Свято-Владимирского собора;.

10.30 — торжественная церемония передачи иконы Божией Матери в дар Свято-Владимирскому собору фондом «100 икон». По окончании церемонии пресс-подход;.

11.00 -13.00 — праздничный концерт на сцене соборной площади; 11.00 — 13.00 — праздничная ярмарка на площади Свято-Владимирского собора, полевая кухня; 18.00 — концерт «Таврический благовест», организован музеем-заповедником «Херсонес Таврический», архиерейский (итальянский) дворик .

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