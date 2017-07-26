Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Напиток власти: что известно об алкогольных предпочтениях Путина
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Землетрясение в Эгейском море
14:05 (мск), источник: Actualitati.md

НАЦ проводит задержания в Кагуле

По последним данным, офицеры НАЦ задержали ряд госслужащих из Кагула, среди которых оказались сотрудницу местного районного суда, бывший полицейский и адвокат. Все они подозреваются в извлечении выгоды из влияния.

Источник: Actualitati.md

По имеющейся информации, госслужащие занимались вымогательством, тем самым получив от своих клиентов около 6000 евро. Плата взымалась за то, чтобы судебное разбирательство разрешилось нужным для заказчика образом.

В настоящий момент, подозреваемые задержаны на 72 часа. В случае, если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок до шести лет или штраф в размере 200 тыс. леев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Полиция начала штрафовать водителей Яндекс.Такси
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь