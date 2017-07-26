НАЦ проводит задержания в Кагуле

По имеющейся информации, госслужащие занимались вымогательством, тем самым получив от своих клиентов около 6000 евро. Плата взымалась за то, чтобы судебное разбирательство разрешилось нужным для заказчика образом.

В настоящий момент, подозреваемые задержаны на 72 часа. В случае, если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок до шести лет или штраф в размере 200 тыс. леев.