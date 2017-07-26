НАЦ проводит задержания в Кагуле
По последним данным, офицеры НАЦ задержали ряд госслужащих из Кагула, среди которых оказались сотрудницу местного районного суда, бывший полицейский и адвокат. Все они подозреваются в извлечении выгоды из влияния.
По последним данным, офицеры НАЦ задержали ряд госслужащих из Кагула, среди которых оказались сотрудницу местного районного суда, бывший полицейский и адвокат. Все они подозреваются в извлечении выгоды из влияния.
По имеющейся информации, госслужащие занимались вымогательством, тем самым получив от своих клиентов около 6000 евро. Плата взымалась за то, чтобы судебное разбирательство разрешилось нужным для заказчика образом.
В настоящий момент, подозреваемые задержаны на 72 часа. В случае, если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение на срок до шести лет или штраф в размере 200 тыс. леев.