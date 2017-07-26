В Перми отремонтировали улицы Липатова и Светлогорскую

На улице Липатова от Кировоградской до Магистральной было заменено асфальтовое покрытие на площади семь тысяч кв. метров, установлен новый бортовой камень, оборудованы дополнительные парковочные карманы.



Также завершены работы на Светлогорской на участке от Вольской до Калинина. На этом участке площадь ремонта составила 24,6 тысяч кв. метров.



По сообщению горадминистрации, как только погода наладиться, на обновленных участках будет нанесена дорожная разметка.