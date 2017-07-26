В Перми отремонтировали улицы Липатова и Светлогорскую
В городе продолжается дорожный ремонт в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь обновленного покрытия в этом году уже составила более 450 тысяч кв. метров.
В городе продолжается дорожный ремонт в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь обновленного покрытия в этом году уже составила более 450 тысяч кв. метров.
На улице Липатова от Кировоградской до Магистральной было заменено асфальтовое покрытие на площади семь тысяч кв. метров, установлен новый бортовой камень, оборудованы дополнительные парковочные карманы.
Также завершены работы на Светлогорской на участке от Вольской до Калинина. На этом участке площадь ремонта составила 24,6 тысяч кв. метров.
По сообщению горадминистрации, как только погода наладиться, на обновленных участках будет нанесена дорожная разметка.