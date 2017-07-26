S7 планирует запустить два дополнительных ежедневных рейса из Нижнего Новгорода в Москву с 7 августа
Авиакомпания S7 запускает два дополнительных ежедневных рейса из Нижнего Новгорода в Москву. Об этом сообщает
Авиакомпания S7 запускает два дополнительных ежедневных рейса из Нижнего Новгорода в Москву. Об этом сообщает
В настоящее время у данной авиакомпании был только один ежедневный рейс в столицу — в 21:35. Сообщается, что с 7 августа к нему добавится утренний (вылет из Нижнего Новгорода в 10:10), а с 4 сентября — дневной (вылет в 14:55).
Время в пути из Нижнего Новгорода до московского аэропорта Домодедово составит один час. Перевозить пассажиров будут самолеты Embraer170, недавно пополнившие парк авиакомпании.
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