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12:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

S7 планирует запустить два дополнительных ежедневных рейса из Нижнего Новгорода в Москву с 7 августа

Авиакомпания S7 запускает два дополнительных ежедневных рейса из Нижнего Новгорода в Москву. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта «Стригино» 26 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В настоящее время у данной авиакомпании был только один ежедневный рейс в столицу — в 21:35. Сообщается, что с 7 августа к нему добавится утренний (вылет из Нижнего Новгорода в 10:10), а с 4 сентября — дневной (вылет в 14:55).

Время в пути из Нижнего Новгорода до московского аэропорта Домодедово составит один час. Перевозить пассажиров будут самолеты Embraer170, недавно пополнившие парк авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба «Стригино», на сегодняшний день из Нижнего Новгорода доступны рейсы в три московских аэропорта. В дополнение к летающей в Домодедово авиакомпании S7 ежедневно в Шереметьево шесть рейсов выполняет «Аэрофлот», во Внуково раз в день летает ЮТэйр.

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