S7 планирует запустить два дополнительных ежедневных рейса из Нижнего Новгорода в Москву с 7 августа

Источник: НИА-Нижний Новгород

В настоящее время у данной авиакомпании был только один ежедневный рейс в столицу — в 21:35. Сообщается, что с 7 августа к нему добавится утренний (вылет из Нижнего Новгорода в 10:10), а с 4 сентября — дневной (вылет в 14:55).

Время в пути из Нижнего Новгорода до московского аэропорта Домодедово составит один час. Перевозить пассажиров будут самолеты Embraer170, недавно пополнившие парк авиакомпании.