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12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Большое количество автомобильных номеров смыло ливнем в Минске

«Идет много сообщений о смытых ливнем номерах машин. Если нашли номер — обращайтесь в ГАИ по пр. Дзержинского, 3, в каб.110 и 113», — говорится в сообщении.

Источник: Reuters

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большое количество автомобильных номеров смыло ливнем в Минске. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

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«Идет много сообщений о смытых ливнем номерах машин. Если нашли номер — обращайтесь в ГАИ по пр. Дзержинского, 3, в каб.110 и 113», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция в свою очередь призывает водителей ограничить поездки, а по возможности отказаться от использования транспорта во время разгула стихии. ГАИ напоминает, что сегодня объявлен оранжевый уровень опасности — прогнозируются грозы и ливни, возможен град.

«Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи водителям и пешеходам, попавшим в затруднительную ситуацию. Инспекторы советуют не парковать автомобили в низинах и вблизи деревьев, а также не оставлять их в местах, где часто происходят подтопления. Если сильный дождь застал вас в пути, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Не прибегая к экстренному торможению, перестройтесь и остановитесь на обочине, включив аварийную сигнализацию и внешние световые приборы. По возможности остановитесь на автомобиле за пределами проезжей части — на площадке отдыха или стоянке у объектов придорожного сервиса. Переждите ливень. Если вода стремительно прибывает, то покиньте транспортное средство и пройдите на возвышение или в ближайшее здание», — рекомендуют в ГАИ.

Также в случае разгула стихии Госавтоинспекция просит участников движения по телефону 102 сообщать о необходимости помощи, а также о подтопленных местах и участках, заблокированных упавшими деревьями.

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