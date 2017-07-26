Большое количество автомобильных номеров смыло ливнем в Минске

«Наряды ГАИ готовы к оказанию помощи водителям и пешеходам, попавшим в затруднительную ситуацию. Инспекторы советуют не парковать автомобили в низинах и вблизи деревьев, а также не оставлять их в местах, где часто происходят подтопления. Если сильный дождь застал вас в пути, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Не прибегая к экстренному торможению, перестройтесь и остановитесь на обочине, включив аварийную сигнализацию и внешние световые приборы. По возможности остановитесь на автомобиле за пределами проезжей части — на площадке отдыха или стоянке у объектов придорожного сервиса. Переждите ливень. Если вода стремительно прибывает, то покиньте транспортное средство и пройдите на возвышение или в ближайшее здание», — рекомендуют в ГАИ.