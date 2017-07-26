В краснодарской гимназии к учебному году восстановят стадион
В Краснодаре в гимназии № 72 к сентябрю откроют школьный стадион.
В Краснодаре в гимназии № 72 к сентябрю откроют школьный стадион.
Ход ремонта оценил глава города Евгений Первышов.
Во время установки забора демонтировали расположенные у школы гаражи и спилили деревья, которые находились в аварийном состоянии или вросли в старый забор. Первышов поручил выполнить компенсационное озеленение после завершения всех работ. Егорова ответила, что новые деревья планируют высадить осенью, новые растения высадят между беговыми дорожками и ограждением.
Стадион гимназии заасфальтировали, обновили беговые дорожки и футбольное поле, там нанесут разметку, покрасят оборудование и высадят газон.