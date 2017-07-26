В краснодарской гимназии к учебному году восстановят стадион

Ход ремонта оценил глава города Евгений Первышов. Вице-мэр Лилиана Егорова рассказала Первышову, что во время летних каникул в гимназии начали устанавливать новый забор. Общая протяженность ограждения составит свыше 580 м, высота — почти 3 м. Установят 243 столба и секции, три калитки и двое ворот. Подрядчик сообщил, что работы завершатся 10 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Во время установки забора демонтировали расположенные у школы гаражи и спилили деревья, которые находились в аварийном состоянии или вросли в старый забор. Первышов поручил выполнить компенсационное озеленение после завершения всех работ. Егорова ответила, что новые деревья планируют высадить осенью, новые растения высадят между беговыми дорожками и ограждением.