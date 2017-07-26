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12:46 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму в середине августа можно будет увидеть самый красивый звездопад

Летний звездный дождь в Крыму пройдет в ночь с 12 на 13 августа.

Ночью с 12 на 13 августа пройдет самый красивый летний звездопад — пик потока Персеидов, передают сотрудники Крымской астрофизической обсерватории.

Астрономы сообщили, что в это время можно увидеть от 100 до 140 сгорающих метеоров в час. Сотрудники обсерватории советуют уехать в эту ночь в поле или горы, где не будет мешать городские огни.

«Наблюдать можно, начиная с 22.00−23.00 12-го августа. Луна будет убывающей. Если 12-го она ещё будет подсвечивать небосвод, то 13-го уже ничто не помешает любоваться звездопадом», — подчеркнули в обсерватории.

Отметим, что любоваться звездами и загадывать желания можно будет до 24 августа. Именно в ту ночь в небе погаснут последние Персеиды 2017-го года.

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