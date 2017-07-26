В Отделе МВД Светлоярского района назначен новый руководитель

Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в среду, 26 июля 2017 года начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Николаевич Кравченко представил личному составу Отдела МВД России по Светлоярскому району нового руководителя.

Им стал подполковник полиции Сергиенко Олег Геннадьевич, 1978 г. р. В ОВД Олег Сергиенко служит с 1999 года. Также проходил службу на различных должностях в подразделениях уголовного розыска, следствия и штаба в отделе внутренних дел Быковского района. С 2016 года состоял в должности заместителя начальника отдела МВД России — начальника полиции Отдела МВД России по Светлоярскому району.