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12:58 (мск), источник: БЕЛТА

Пособия на детей до трех лет увеличатся в Беларуси с 1 августа

В соответствии с новой редакцией закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» с января 2013 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет дифференцируется в зависимости от количества детей в семье.

Источник: БЕЛТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет возрастут с 1 августа текущего года, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

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В соответствии с новой редакцией закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» с января 2013 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет дифференцируется в зависимости от количества детей в семье. На первого ребенка он составляет 35% среднемесячной заработной платы работников республики, на второго и последующих детей — 40%. Пособие на ребенка-инвалида назначается и выплачивается в размере 45% среднемесячной заработной платы независимо от очередности рождения этого ребенка в семье.

Для расчета размера данного вида пособия применяется показатель среднемесячной заработной платы за II квартал 2017 года (по данным Белстата — Br796,8). Выплаты на первого ребенка вырастут с 1 августа на Br17,5 и составят Br278,88 в месяц, на второго и последующих детей — на Br20 (Br318,72), на ребенка-инвалида — на Br22,5 (Br358,56).

Что касается детских пособий, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), то их размер будет известен после принятия постановления Минтруда и соцзащиты об установлении нового размера БПМ.

Национальным законодательством предусмотрена разветвленная система пособий семьям в связи с рождением и воспитанием детей: назначается 11 видов пособий. В июне в республике изменился порядок пересмотра выплаты пособий по уходу за ребенком возрасте до трех лет. Теперь пересчет проводится дважды в год: с 1 февраля и с 1 августа, а не раз в квартал.

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