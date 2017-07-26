У молдавской семьи без объяснений отобрали детей в США
В безвыходном положении оказались уроженцы Бельц, проживающие сейчас в штате Вашингтон, США. Американские власти обвинили их в жестоком обращении с недавно родившимся мальчиком,
В безвыходном положении оказались уроженцы Бельц, проживающие сейчас в штате Вашингтон, США. Американские власти обвинили их в жестоком обращении с недавно родившимся мальчиком,
Как выяснилось, роды мальчика проходили с осложнениями,
Прибывшая на помощь ребенку скорая позже выявила на рентгене, что между черепом и мозгом скопилась кровь. Медики решили, что тому причиной физические издевательства над ребенком.
Родителям запрещают встречаться с детьми, а защищать свои интересы в суде они не способны услуги адвоката стоят около 70 тысяч долларов.
Чтобы вернуть наших детей, нам нужны лучшие адвокаты, а они просят 70 тысяч долларов, потому что всё очень серьезно. Мы просим всех о помощи, пожалуйста, помогите нам собрать эту сумму, чтобы вернуть наших дорогих детей. Пожалуйста, помолитесь за нашу семью, пишут отчаявшиеся родители в социальной сети.
Семья Диакону рассчитывает на поддержку своих земляков.