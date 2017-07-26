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13:55 (мск), источник: Actualitati.md

У молдавской семьи без объяснений отобрали детей в США

В безвыходном положении оказались уроженцы Бельц, проживающие сейчас в штате Вашингтон, США. Американские власти обвинили их в жестоком обращении с недавно родившимся мальчиком, из-за чего у пары отобрали новорожденного и старшую дочь.

Источник: Actualitati.md

Как выяснилось, роды мальчика проходили с осложнениями, из-за чего около двух месяцев ребенок пролежал в барокамера. Радоваться выписке родителям пришлось не долго в какой-то момент самочувствие мальчика резко ухудшилось, и он практически перестал дышать, пишет bloknot-moldova.md.

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Прибывшая на помощь ребенку скорая позже выявила на рентгене, что между черепом и мозгом скопилась кровь. Медики решили, что тому причиной физические издевательства над ребенком.

Родителям запрещают встречаться с детьми, а защищать свои интересы в суде они не способны услуги адвоката стоят около 70 тысяч долларов.

Чтобы вернуть наших детей, нам нужны лучшие адвокаты, а они просят 70 тысяч долларов, потому что всё очень серьезно. Мы просим всех о помощи, пожалуйста, помогите нам собрать эту сумму, чтобы вернуть наших дорогих детей. Пожалуйста, помолитесь за нашу семью, пишут отчаявшиеся родители в социальной сети.

Семья Диакону рассчитывает на поддержку своих земляков.

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