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12:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Заместитель районного акима задержан в Карагандинской области

Чиновник подозревается в получении 1,5 миллиона тенге от руководителя ТОО подписание актов выполненных работ по строительству.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 26 июл- Sputnik. Заместитель акима Абайского района Карагандинской области задержан при получении взятки, сообщило Нацбюро Казахстана по противодействию коррупции.

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Чиновник задержан 25 июля при получении взятки в 1,5 миллиона тенге.

«Денежные средства получены от руководителя ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в рамках государственной программы “Развитие регионов 2020” и дальнейшее покровительство», — говорится в сообщении.

Чиновник водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

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