Заместитель районного акима задержан в Карагандинской области
Чиновник подозревается в получении 1,5 миллиона тенге от руководителя ТОО подписание актов выполненных работ по строительству.
Чиновник подозревается в получении 1,5 миллиона тенге от руководителя ТОО подписание актов выполненных работ по строительству.
АСТАНА, 26 июл- Sputnik. Заместитель акима Абайского района Карагандинской области задержан при получении взятки, сообщило Нацбюро Казахстана по противодействию коррупции.
Чиновник задержан 25 июля при получении взятки в 1,5 миллиона тенге.
«Денежные средства получены от руководителя ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту строительства в рамках государственной программы “Развитие регионов 2020” и дальнейшее покровительство», — говорится в сообщении.
Чиновник водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.