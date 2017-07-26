Сильные дожди и грозы прогнозируются на Южном Урале 27 июля

По информации синоптиков, предстоящей ночью в большинстве районов пройдут дожди — от небольших до умеренных, местами — сильные и с грозами, возможны туманы, будет плюс 9−14. Днем в четверг характер погоды существенно не изменится, воздух прогреется до 18−23, на юге — до 27 градусов. Отдельные порывы западного — северо-западного ветра ночью до 12, завтра днем — до 16 метров в секунду.