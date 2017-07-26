Сильные дожди и грозы прогнозируются на Южном Урале 27 июля
В пятницу и субботу ожидается повышение температуры воздуха до плюс 33 градусов, но дожди и грозы сохранятся.
В пятницу и субботу ожидается повышение температуры воздуха до плюс 33 градусов, но дожди и грозы сохранятся.
Сильные дожди в отдельных районах и грозы ожидаются 27 июля в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков, предстоящей ночью в большинстве районов пройдут дожди — от небольших до умеренных, местами — сильные и с грозами, возможны туманы, будет плюс 9−14. Днем в четверг характер погоды существенно не изменится, воздух прогреется до 18−23, на юге — до 27 градусов. Отдельные порывы западного —
В Челябинске этой ночью плюс 12−14, днем 27 июля — до плюс 23 градусов, местами кратковременные дожди, не исключены грозы.
По предварительным данным, в последующие двое суток прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 33 градусов, но дожди и грозы сохранятся.