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13:15 (мск), источник: Вести - Пермь

Родители тройняшек получат по миллиону рублей

Таково решение Пермской городской Думы.

Источник: Вести - Пермь

Родители тройняшек в Перми получат по миллиону рублей. В июле этого года вступило в законную силу решение Пермской городской Думы «Об установлении дополнительной меры соцподдержки в случае рождения троих или более детей одновременно».

Новая единовременная выплата многодетным семьям в размере 1 миллиона рублей носит целевой характер и может быть направлена на реконструкцию или ремонт жилого помещения, на приобретение или строительство дома (квартиры), оплату медуслуг, покупку автомобиля.

Для получения этого единовременного пособия необходимо собрать полный пакет документов и обратиться с заявлением в городской департамент социальной политики. Кстати, все новорожденные — мальчики.

Родители обеих троен, появившиеся на свет в июне-июле 2017 года, получили свидетельства о рождении детей в Ленинском отделе управления ЗАГС администрации Перми.

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