Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле
Австралийские биологи реконструировали строение самого загадочного многоклеточного существа, относящегося к вымершему роду рангея (Rangea).
Австралийские биологи реконструировали строение самого загадочного многоклеточного существа, относящегося к вымершему роду рангея (Rangea).
Соответствующее исследование опубликовано в журнале Precambrian Research, видео доступно на сайте New Scientist, передает Лента.
Рангеи являются
Компьютерная томография окаменелостей, найденных в Намибии, показала, что одно из трех листообразных образований рангеи имело не плоскую, а шаровидную форму. Две других листовидных структуры оказались плоскими, вероятно,
В целом исследованная рангея состоит из шести листообразных структур, которые, как полагают ученые, имели шаровидную форму. Подобное строение существ позволяло им впитывать питательные вещества сразу всей поверхностью тела, в центре у рангеи, вероятно, был конусообразный канал — прообраз скелета.
Рангеи обитали на Земле 540−580 миллионов лет назад.