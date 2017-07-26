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14:21 (мск), источник: Publika.md

Реконструировано строение самого загадочного существа на Земле

Австралийские биологи реконструировали строение самого загадочного многоклеточного существа, относящегося к вымершему роду рангея (Rangea).

Источник: Publika.md

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Precambrian Research, видео доступно на сайте New Scientist, передает Лента.

Рангеи являются двусторонне-симметричными существами. Данный род является типичным представителем вымершей эдиакарской биоты — мягкотелых существ с трубчатой структурой. До сих пор специалисты не знают, относятся ли данные существа к растениями или животным.

Компьютерная томография окаменелостей, найденных в Намибии, показала, что одно из трех листообразных образований рангеи имело не плоскую, а шаровидную форму. Две других листовидных структуры оказались плоскими, вероятно, из-за того, что были раздавлены во время извержения древнего вулкана.

В целом исследованная рангея состоит из шести листообразных структур, которые, как полагают ученые, имели шаровидную форму. Подобное строение существ позволяло им впитывать питательные вещества сразу всей поверхностью тела, в центре у рангеи, вероятно, был конусообразный канал — прообраз скелета.

Рангеи обитали на Земле 540−580 миллионов лет назад.

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