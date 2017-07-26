Восемь ФАПов возведут в Тулунском районе Иркутской области до конца года

Восемь фельдшерско-акушерских пунктов будут построены в Тулунском районе Иркутской области до конца текущего года. За ходом работ в рамках парламентского контроля следит депутат Законодательного Собрания Иркутской области от этой территории Геннадий Нестерович. Стоимость каждого ФАПа составляет около 7 млн рублей, средства были выделены из областного бюджета по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 — 2020 годы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

ФАПы появятся в поселках Евдокимово, Целинные земли и 1-е отделение ГСС, селах Едогон, Уйгат и Гадалей, деревнях Нижний Бурбук и Трактово — Курзан. По словам Геннадия Нестеровича, новые пункты будут построены взамен обветшавших.

«Учитывая отдаленность данных населенных пунктов от города Тулуна, работа ФАПов, где можно получить первую медицинскую помощь, крайне важна и востребована. Тем более, что в наших деревнях и поселках проживает очень много людей преклонного возраста», — отметил парламентарий.

Как рассказал заместитель председателя комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского района Егор Клусс, на сегодняшний день уже состоялся аукцион на выполнение работ по строительству пунктов, в ближайшие дни будет заключен муниципальный контракт с подрядчиком. Работы продлятся в течение двух месяцев. В стоимость строительства включено возведение самого здания, а также покупка оргтехники и мебели. Установкой медицинского оборудования будут заниматься региональный Минздрав и Тулунская городская больница, в ведении которой находятся сельские ФАПы. Вместе с тем, по мнению представителя местной администрации, есть необходимость одновременно со средствами на строительство объекта, выделять финансы на его оснащение медицинским оборудованием.

В свою очередь, Геннадий Нестерович согласился, что данная тема уже поднималась парламентариями, а также подчеркнул, что на сегодняшний день вопрос обеспечения ФАПов медоборудованием проработан с больницей и Минздравом, были даны гарантии, что сразу после сдачи объектов все необходимое оборудование установят.