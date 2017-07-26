«Город-Сад»: В Воронеже фестиваль пройдет с 7 по 10 сентября 2017 года

В среду, 26 июля 2017 года, региональные власти сообщили о начале приема заявок для участие в уже завоевавшем популярность среди горожан международном фестивале «Город-Сад». Пройдет он с 7 по 10 сентября, причем в этот раз не на Советской площади, которая сейчас на реконструкции, а на территории Центрального парка Воронежа (бывшего «Динамо»).