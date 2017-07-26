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15:38 (мск), источник: Новости Воронежа

«Город-Сад»: В Воронеже фестиваль пройдет с 7 по 10 сентября 2017 года

Уже можно подавать заявки на участие.

Источник: Новости Воронежа

В среду, 26 июля 2017 года, региональные власти сообщили о начале приема заявок для участие в уже завоевавшем популярность среди горожан международном фестивале «Город-Сад». Пройдет он с 7 по 10 сентября, причем в этот раз не на Советской площади, которая сейчас на реконструкции, а на территории Центрального парка Воронежа (бывшего «Динамо»).

В 2016 году фестиваль, на котором показывают лучшие достижения флористического дизайна и садово-паркового искусства, посетили около 150 тысяч человек. Тогда работали 102 экспозиции.

Подать заявку на «Город-Сад» очень просто. Пишите на gorod-sad2017@yandex.ru, форму заявки скачивайте на официальном сайте департамента природных ресурсов и экологии региона.

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