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13:26 (мск), источник: Газета.Ру

Славянск лишил Кобзона звания почетного гражданина

На сессии городского совета Славянска принято решение лишить певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона звания почетного гражданина, передает УНИАН.

Источник: РИА "Новости"

«За» проголосовали 23 депутата, двое в голосовании не участвовали.

Из пояснительной записки следует, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.

Артист был почетным гражданином Славянска с 1999 года. Отменить присвоение звания Кобзону впервые предложили в 2014-м. В 2015 году депутаты Славянска отказались рассматривать данный вопрос.

В марте 2017-го специально созданная комиссия направила ряд документов в прокуратуру и Службу безопасности Украины для получения рекомендаций о звании Кобзона.

В проекте решения горсовета и пояснительной записке комиссии причины отмены решения о присвоении Кобзону звания почетного гражданина Славянска не указаны.

Комментарии
2
Владимир Богоявленский
Не стал почётным, но остался достойным гражданином и человеком! А время покажет, может ещё и вернут звание под фанфары!!! Вот тогда он и посмеётся последним над этими общественниками!
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Валентин Караванцев
Ой, какое горе!
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