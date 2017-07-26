Славянск лишил Кобзона звания почетного гражданина
На сессии городского совета Славянска принято решение лишить певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона звания почетного гражданина, передает УНИАН.
На сессии городского совета Славянска принято решение лишить певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона звания почетного гражданина, передает УНИАН.
«За» проголосовали 23 депутата, двое в голосовании не участвовали.
Из пояснительной записки следует, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.
Артист был почетным гражданином Славянска с 1999 года. Отменить присвоение звания Кобзону впервые предложили в 2014-м. В 2015 году депутаты Славянска отказались рассматривать данный вопрос.
В марте 2017-го специально созданная комиссия направила ряд документов в прокуратуру и Службу безопасности Украины для получения рекомендаций о звании Кобзона.
В проекте решения горсовета и пояснительной записке комиссии причины отмены решения о присвоении Кобзону звания почетного гражданина Славянска не указаны.