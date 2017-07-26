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14:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Приемная кампания Иркутского госуниверситета вышла на финишную прямую

Приказ со списками первых студентов издадут на следующей неделе.

Приемная кампания Иркутского государственного университета приближается к завершению. На следующей неделе будет издан приказ со списками первых студентов ИГУ набора 2017 года. В преддверии предстоящих зачислений университет напоминает о сроках и порядке поступления. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутского госуниверситета.

Для поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места очной и очно-заочной формы обучения программ бакалавриата и специалитета прием документов заканчивается 26 июля, а прием заявлений о согласии на зачисление осуществляется до 1 августа включительно. Отметим, что речь идет о лицах, желающих быть зачисленными на первом этапе на основные конкурсные места. Уже 3 августа они смогут найти свои фамилии в приказах о зачислении на официальном сайте и информационном стенде. Второй этап приема заявлений о согласии на зачисление завершится 6 августа, а приказы со списками поступивших будут изданы 8 августа.

«На первом этапе зачисления будет заполнено до 80% основных конкурсных мест. Не смотря на то, что завершение приема согласий на зачисление во втором этапе выпадает на воскресенье, приемная комиссия будет работать до 18.00», — уточнил ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

Все, кто не прошел на бюджетные места или не успел предоставить документы, могут подать заявление по очной и очно-заочной формам на места с оплатой стоимости обучения, при наличии всех необходимых результатов ЕГЭ, до 29 августа включительно. Приказ о зачислении будет издан на следующий день, 30 августа. Такие же сроки действуют для поступающих на обучение по заочной форме на места, финансируемые из бюджета. Напомним, что в ИГУ действует стимулирующая система скидок на образовательные услуги для поступающих.

«Для выпускников колледжей, желающих обучаться на местах с полным возмещением затрат на очной или бюджетных местах на заочной форме обучения, предусмотрены иные сроки. Так, до 14 августа необходимо предоставить документы лицам, поступающим на направление “Журналистика” и до 16 августа всем остальным», — отметили в пресс-службе.

Для поступающих на заочную форму обучения с полным возмещением затрат крайние сроки предоставления документов зависят от направления обучения, но не позднее чем за три дня до начала учебного года в соответствии с графиком учебного процесса.

Интересующую информацию о поступлении в ИГУ можно получить по телефонам приемной комиссии: (3952) 521−555, 521−777, написав на электронную почту (zpk@isu.ru, priem@isu.ru). Также информацию можно найти на сайте ИГУ в разделе «Поступающим». В этом разделе работает рубрика «Актуально сейчас», где размещаются самые «горячие» новости и важная информация приемной кампании университета. Кроме того, для удобства абитуриентов в социальной сети «ВКонтакте» работает официальная группа поддержки и на сайте ИГУ — «интернет-приемная».

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