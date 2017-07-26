Приемная кампания Иркутского госуниверситета вышла на финишную прямую
Приказ со списками первых студентов издадут на следующей неделе.
Приказ со списками первых студентов издадут на следующей неделе.
Приемная кампания Иркутского государственного университета приближается к завершению. На следующей неделе будет издан приказ со списками первых студентов ИГУ набора 2017 года. В преддверии предстоящих зачислений университет напоминает о сроках и порядке поступления. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Для поступающих по результатам ЕГЭ на бюджетные места очной и
«На первом этапе зачисления будет заполнено до 80% основных конкурсных мест. Не смотря на то, что завершение приема согласий на зачисление во втором этапе выпадает на воскресенье, приемная комиссия будет работать до 18.00», — уточнил ответственный секретарь центральной приемной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.
Все, кто не прошел на бюджетные места или не успел предоставить документы, могут подать заявление по очной и
«Для выпускников колледжей, желающих обучаться на местах с полным возмещением затрат на очной или бюджетных местах на заочной форме обучения, предусмотрены иные сроки. Так, до 14 августа необходимо предоставить документы лицам, поступающим на направление “Журналистика” и до 16 августа всем остальным», — отметили в
Для поступающих на заочную форму обучения с полным возмещением затрат крайние сроки предоставления документов зависят от направления обучения, но не позднее чем за три дня до начала учебного года в соответствии с графиком учебного процесса.
Интересующую информацию о поступлении в ИГУ можно получить по телефонам приемной комиссии: (3952) 521−555, 521−777, написав на электронную почту (zpk@isu.ru, priem@isu.ru). Также информацию можно найти на сайте ИГУ в разделе «Поступающим». В этом разделе работает рубрика «Актуально сейчас», где размещаются самые «горячие» новости и важная информация приемной кампании университета. Кроме того, для удобства абитуриентов в социальной сети «ВКонтакте» работает официальная группа поддержки и на сайте ИГУ — «интернет-приемная».