Измененные тарифы: сэкономить на проезде в автобусах помогут транспортные карты
С 1 августа в городских автобусах Ростова начнет действовать дифференцированный тариф — при оплате транспортной картой пассажиры экономят 5 рублей.
С 1 августа в городских автобусах Ростова начнет действовать дифференцированный тариф — при оплате транспортной картой пассажиры экономят 5 рублей.
Об этом сообщает Агентство развития платежных систем. Уже через несколько дней за одну поездку в автобусах и маршрутных такси южной столицы придется заплатить по 25 рублей. При безналичной оплате в автобусах сумма составит 20 рублей.
Приобрести транспортные карты можно в инфоцентре Агентства развития платежных систем (ул. Социалистическая, 37). В