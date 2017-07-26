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14:37 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Измененные тарифы: сэкономить на проезде в автобусах помогут транспортные карты

С 1 августа в городских автобусах Ростова начнет действовать дифференцированный тариф — при оплате транспортной картой пассажиры экономят 5 рублей.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Об этом сообщает Агентство развития платежных систем. Уже через несколько дней за одну поездку в автобусах и маршрутных такси южной столицы придется заплатить по 25 рублей. При безналичной оплате в автобусах сумма составит 20 рублей.

Приобрести транспортные карты можно в инфоцентре Агентства развития платежных систем (ул. Социалистическая, 37). В пресс-службе Агентства подчеркивают, что карты старого образца будут действовать и после ввода дифференцированного тарифа. Телефон горячей линии инфоцентра: 8 (863) 285 0900.

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