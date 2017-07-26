В Краснодаре жители частного сектора борются с частной автомойкой

Источник: ГТРК «Кубань»

Улица Аэродромная. Здесь среди частных домов затесалась автомойка самообслуживания. «Тишина на вес золота» — это о тех, кто живет теперь с ней по соседству. За забором почти всегда играет музыка и льется вода, которая сводит с ума. Жалобы во всевозможные инстанции и даже суд пока не помогли сделать окружающий мир тише.

По вечерам в будни здесь аншлаг. Сбить пыль, покрыть пеной, затем смыть — и все это заботливыми руками хозяина авто. Шум воды под большим давлением здесь почти не прекращается, а лишь дополняется громкой музыкой, пылесосом и разговорами — и в лучшем случае вот так с 7 утра и до глубокой ночи.

Соседство с этой автомойкой стало настоящей пыткой для семьи Симоньян. Посторонние люди, шум и мокрицы на стенах, жилой участок, вдруг ставший нежилым, и судебный процесс, приостановленный на время экспертизы, — Андрей Малеваный разбирался в непростой ситуации.