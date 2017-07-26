Детёныш марала родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо» 25 июля

Источник: Зоопарк "Лимпопо"

Детёныш благородного оленя (марала) родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо» 25 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«В первые же часы жизни оленёнок встал на ножки, чтобы мама могла его покормить. Этот оленёнок — уже второй малыш в семье благородных оленей Тургуна и Айхо: год назад у них на свет появилась дочка, которая в данный момент живет вместе с родителями», — сообщается в пресс-релизе.

СПРАВКА

Благородный олень — это крупное животное стройного телосложения весом до 300 кг и высотой до 150 см. Обитает в лесах, на берегах рек и горных лугах на территории Западной Европы, Алжира и Марокко, Южной Скандинавии, Афганистана, Монголии, Тибета, Юго-Восточного Китая. Наиболее обширный участок ареала — в Северной Америке.