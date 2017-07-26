Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Снятый с рейса россиянин рассказал, кто назвал его оккупантом
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Землетрясение в Эгейском море
14:01 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Детёныш марала родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо» 25 июля

Это уже второй малыш в семье благородных оленей Тургуна и Айхо.

Источник: Зоопарк "Лимпопо"

Детёныш благородного оленя (марала) родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо» 25 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«В первые же часы жизни оленёнок встал на ножки, чтобы мама могла его покормить. Этот оленёнок — уже второй малыш в семье благородных оленей Тургуна и Айхо: год назад у них на свет появилась дочка, которая в данный момент живет вместе с родителями», — сообщается в пресс-релизе.

СПРАВКА

Благородный олень — это крупное животное стройного телосложения весом до 300 кг и высотой до 150 см. Обитает в лесах, на берегах рек и горных лугах на территории Западной Европы, Алжира и Марокко, Южной Скандинавии, Афганистана, Монголии, Тибета, Юго-Восточного Китая. Наиболее обширный участок ареала — в Северной Америке.

Живут маралы стадами из трёх-шести особей, состоящими из взрослой самки и её детёнышей за несколько предыдущих лет. Самцы обычно держатся отдельно. Беременность у маралов длится чуть меньше, чем у человека — 8,5 месяцев, после чего на свет появляется обычно один детеныш. Продолжительность жизни маралов — около 20 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
В Греции задержан россиянин за отмывание $4 млрд через биткоины
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Переселенцам из хрущевок рассказали, как увеличить компенсацию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь