Метеорологи назвали 26 июля самым жарким днем в Москве с начала года
Среда, 26 июля, стала в Москве самым теплым днем с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Метеобюро.
Среда, 26 июля, стала в Москве самым теплым днем с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Метеобюро.
«В полдень воздух на главной метеостанции столицы — ВДНХ — прогрелся до плюс 26,8 градусов. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала года и лета», — сообщили синоптики.
До 26 июля самым жарким днем 2017 года в Москве было 30 июня, когда максимальная температура воздуха в столице составила 26,7 градусов.
Тогда температура воздуха в столице достигала 37,6 градусов.
В четверг, 27 июля, через столичный регион будет проходить теплый атмосферный фронт. Синоптики предупреждают, что местами
Ночью температура воздуха будет 17−19 градусов в Москве и 14−19 градусов в Подмосковье. Днем в четверг воздух прогреется до 28−30 в столице и до 25−30 градусов по области.
По данным синоптиков, летняя погода в Москве будет держаться до конца недели — воздух постепенно будет прогреваться до 30 градусов, а в пятницу может прогреться до 32 градусов.
В субботу днем будет 27−32, в воскресенье — 23−28 градусов. Метеорологи ожидают, что жара пойдет на спад в начале следующей недели, после ливня в воскресенье.