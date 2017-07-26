Метеорологи назвали 26 июля самым жарким днем в Москве с начала года

«В полдень воздух на главной метеостанции столицы — ВДНХ — прогрелся до плюс 26,8 градусов. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала года и лета», — сообщили синоптики.

До 26 июля самым жарким днем 2017 года в Москве было 30 июня, когда максимальная температура воздуха в столице составила 26,7 градусов.

Самая жаркая погода в этот день, 26 июля, была зафиксирована в 2010 году.

Тогда температура воздуха в столице достигала 37,6 градусов.

В четверг, 27 июля, через столичный регион будет проходить теплый атмосферный фронт. Синоптики предупреждают, что местами из-за него возможны кратковременные дожди с грозами.

Ночью температура воздуха будет 17−19 градусов в Москве и 14−19 градусов в Подмосковье. Днем в четверг воздух прогреется до 28−30 в столице и до 25−30 градусов по области.

По данным синоптиков, летняя погода в Москве будет держаться до конца недели — воздух постепенно будет прогреваться до 30 градусов, а в пятницу может прогреться до 32 градусов.