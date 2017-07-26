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13:47 (мск), источник: ТАСС

Мизулина предложила провести всероссийское родительское собрание

Сенатор также предложила провести обсуждение проекта плана Десятилетия детства с исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и НКО.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 июля. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина предложила провести всероссийское родительское собрание в рамках Десятилетия детства.

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«Я считаю, что нужно провести всероссийское родительское собрание», — сказала Мизулина в Общественной палате в ходе слушаний по обсуждению проекта плана Десятилетия детства. Также она считает необходимым провести обсуждение проекта плана Десятилетия детства с исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и НКО.

Кроме того, Мизулина предложила создать координационный совет, который будет проводить анализ поступивших предложений.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал указ об объявлении 2018−2027 годов в РФ Десятилетием детства. В нем отмечается, что это решение принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы». Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.

Комментарии
1
А Б
Мизулина, очевидно, забыла добавить ещё и то, что на этом родительском собрании все участники обязаны хором исполнить гимн РФ.
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