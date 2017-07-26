Мизулина предложила провести всероссийское родительское собрание
Сенатор также предложила провести обсуждение проекта плана Десятилетия детства с исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и НКО.
Сенатор также предложила провести обсуждение проекта плана Десятилетия детства с исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и НКО.
ТАСС, 26 июля. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина предложила провести всероссийское родительское собрание в рамках Десятилетия детства.
«Я считаю, что нужно провести всероссийское родительское собрание», — сказала Мизулина в Общественной палате в ходе слушаний по обсуждению проекта плана Десятилетия детства. Также она считает необходимым провести обсуждение проекта плана Десятилетия детства с исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и НКО.
Кроме того, Мизулина предложила создать координационный совет, который будет проводить анализ поступивших предложений.
Президент России Владимир Путин 29 мая подписал указ об объявлении 2018−2027 годов в РФ Десятилетием детства. В нем отмечается, что это решение принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы». Правительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.