Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 июля. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина предложила провести всероссийское родительское собрание в рамках Десятилетия детства.

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«Я считаю, что нужно провести всероссийское родительское собрание», — сказала Мизулина в Общественной палате в ходе слушаний по обсуждению проекта плана Десятилетия детства. Также она считает необходимым провести обсуждение проекта плана Десятилетия детства с исполнительными органами власти, органами местного самоуправления и НКО.

Кроме того, Мизулина предложила создать координационный совет, который будет проводить анализ поступивших предложений.