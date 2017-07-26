В Ростове начали подготовку ко Дню города

По словам начальника управления культуры города Людмилы Лисицыной, концепция праздника в этом году связана с Годом экологии, празднованием 80-летия со дня образования Ростовской области, а также Годом спорта на Дону. Во всех районах города состоятся народные гуляния, конкурсы, олимпиады, акции и другие праздничные мероприятия.