В Ростове начали подготовку ко Дню города
Празднование 268-й годовщины со дня основания
Празднование 268-й годовщины со дня основания
По словам начальника управления культуры города Людмилы Лисицыной, концепция праздника в этом году связана с Годом экологии, празднованием 80-летия со дня образования Ростовской области, а также Годом спорта на Дону. Во всех районах города состоятся народные гуляния, конкурсы, олимпиады, акции и другие праздничные мероприятия.
Сообщается, что 16 и 17 сентября запланированы масштабные спортивные мероприятия: на Театральной площади пройдет 33-й «Донской марафон», на набережной будут развернуты площадки, представляющие каждый вид спорта, можно будет поиграть в футбол, гандбол, теннис,