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14:29 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове начали подготовку ко Дню города

Празднование 268-й годовщины со дня основания Ростова-на-Дону в этом году пройдет с 15 по 17 сентября, подготовка ко Дню города уже началась, сообщает пресс-служба ростовской администрации.

По словам начальника управления культуры города Людмилы Лисицыной, концепция праздника в этом году связана с Годом экологии, празднованием 80-летия со дня образования Ростовской области, а также Годом спорта на Дону. Во всех районах города состоятся народные гуляния, конкурсы, олимпиады, акции и другие праздничные мероприятия.

Сообщается, что 16 и 17 сентября запланированы масштабные спортивные мероприятия: на Театральной площади пройдет 33-й «Донской марафон», на набережной будут развернуты площадки, представляющие каждый вид спорта, можно будет поиграть в футбол, гандбол, теннис, и т. д.

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