В районе Александровки в Ростове появится парк
Его площадь составит 18 га, а соседнюю территорию отдадут под застройку.
Его площадь составит 18 га, а соседнюю территорию отдадут под застройку.
В районе Александровки в
Работы по строительству парка возобновятся после появления финансирования. Виталий Кушнарёв также не исключил, что парк может попасть в программу развития комфортной среды в последующие годы.
«Мы раньше планировали продать этот участок под застройку, однако сейчас рассматриваем варианты с арендой участков или же использованием в качестве компенсационного для застройщиков, которых будет привлекать к достройке проблемных домов», — рассказал градоначальник о соседнем с будущим парком участке.