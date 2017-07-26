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14:40 (мск), источник: Деловое сообщество

В районе Александровки в Ростове появится парк

Его площадь составит 18 га, а соседнюю территорию отдадут под застройку.

В районе Александровки в Ростове-на-Дону появится парк площадью 18 га. Об этом сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на слова главы городской администрации Виталия Кушнарёва. При этом, по его словам, остальная часть рощи площадью 36 га будет отдана под застройку.

Градоначальник отметил, что данный участок был предоставлен для организации парка еще в 2008 г., в 2011 г. был разработан проект его планировки, однако с тех пор «он так и лежит на полке».

Работы по строительству парка возобновятся после появления финансирования. Виталий Кушнарёв также не исключил, что парк может попасть в программу развития комфортной среды в последующие годы.

«Мы раньше планировали продать этот участок под застройку, однако сейчас рассматриваем варианты с арендой участков или же использованием в качестве компенсационного для застройщиков, которых будет привлекать к достройке проблемных домов», — рассказал градоначальник о соседнем с будущим парком участке.

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