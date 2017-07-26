В районе Александровки в Ростове появится парк

В районе Александровки в Ростове-на-Дону появится парк площадью 18 га. Об этом сообщает «Деловой квартал» со ссылкой на слова главы городской администрации Виталия Кушнарёва. При этом, по его словам, остальная часть рощи площадью 36 га будет отдана под застройку.

Градоначальник отметил, что данный участок был предоставлен для организации парка еще в 2008 г., в 2011 г. был разработан проект его планировки, однако с тех пор «он так и лежит на полке».

Работы по строительству парка возобновятся после появления финансирования. Виталий Кушнарёв также не исключил, что парк может попасть в программу развития комфортной среды в последующие годы.