В Казани временно закрывается движение автотранспорта по улицам Кожевенная и Чехова
Это связано с реконструкцией тепловодов.
Это связано с реконструкцией тепловодов.
(Город Казань KZN.RU, 26 июля). В Казани до 8 августа полностью закрыта проезжая часть ул. Кожевенная, в районе дома № 2 по ул. Широкая. Схема организации движения.
Кроме того, с 22.00 4 августа до 6.00 5 августа будет полностью закрыта проезжая часть ул. Чехова. Схема организации движения.
Закрытия связаны с реконструкцией тепловодов, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.