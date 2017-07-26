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14:32 (мск), источник: Вести - Калининград

Нелегальный детский лагерь обнаружен на Балтийской косе

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили на Балтийской косе детскую базу отдыха «Фрише Нерунг», условия пребывания на которой представляет угрозу для жизни и здоровья детей, пишет пресс-служба ведомства.

В лагере находились 40 детей. Условия размещения, питания, медицинского сопровождения организованной группы несовершеннолетних не обеспечивают их безопасность. В соответствии с законодательством лагерь не был заявлен к открытию, не включен в региональный реестр. Никто из взрослых, находящихся на базе отдыха, не признал, что является руководителем базы отдыха, никто не заявил об ответственности за детей. Работники лагеря от дачи пояснений отказались.

В связи с этим управление регионального Роспотребнадзора направило информацию о базе отдыха в прокуратуру Калининградской области для принятия мер реагирования. Также вышеизложенные обстоятельства обсудят на внеочередном заседании межведомственной комиссии по вопросам социальной, семейной политики в правительстве.

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