Нелегальный детский лагерь обнаружен на Балтийской косе

В лагере находились 40 детей. Условия размещения, питания, медицинского сопровождения организованной группы несовершеннолетних не обеспечивают их безопасность. В соответствии с законодательством лагерь не был заявлен к открытию, не включен в региональный реестр. Никто из взрослых, находящихся на базе отдыха, не признал, что является руководителем базы отдыха, никто не заявил об ответственности за детей. Работники лагеря от дачи пояснений отказались.