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14:42 (мск), источник: Actualitati.md

Большинство продавцов молдавских рынков цинично обвешивают покупателей

Более половины весов на рынках страны не соответствуют техническим требованиям. К такому выводу пришло Агентство по защите прав потребителей по результатам проверок за первое полугодие.

Источник: Actualitati.md

Как выяснилось, продавцы, во время взвешивания продуктов, использовали не прошедшие проверку средства измерения. Таким образом, они могли легко обманывать покупателя, заставляя его платить больше, чем полагается за проданный вес товара.

По заявлениям руководства Агентства среди проверенных приборов измерения, которыми пользуются физические лица на рынках, в более чем 80% случаев были выявлены нарушения. Неладное специалисты зафиксировали и среди юридических лиц 30% весов не соответствуют нормам.

Всего, по причине нарушений, Агентство наложило штрафы, суммой в 386,9 тыс. леев.

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