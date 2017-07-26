Пробы воды из Тургояка проанализируют к началу следующей недели
А пока эксперты Роспотребнадзора советуют людям принимать душ после купания в озере.
А пока эксперты Роспотребнадзора советуют людям принимать душ после купания в озере.
Санитарные врачи советуют отдыхающим, купающимся в Тургояке (Миасс, Челябинская область), принимать меры профилактики, чтобы не покрыться сыпью после плавания — пробы воды проанализируют только к началу следующей недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы из озера Тургояк, после купания в котором десятки отдыхающих покрылись сыпью и зачесались. Результаты исследований будут готовы через
«Данных о возбудителях инфекций к нам не поступало. Однако в качестве профилактических мер мы бы порекомендовали жителям сразу вытираться после купания, снимать мокрую одежду и принимать душ», — рассказала
Напомним, сыпь и зуд появились у десятка отдыхающих после купания в Тургояке в минувшие выходные. Большинство обратившихся в медучреждения — дети. Между тем, многие горожане, в том числе мэр Миасса, утверждают, что заходили в воду много раз, и их кожа осталась чиста.
Ольга Плеханова