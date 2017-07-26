Когда в августе воронежцы смогут добраться до «Дивногорья» на прямой электричке
На первые две недели месяца запланированы две экскурсионные поездки.
На первые две недели месяца запланированы две экскурсионные поездки.
Прямые рейсы из Воронежа до
На сегодняшний день две поездки запланированы на 5 и 19 августа. Отправление со станции «Воронеж 1» назначено на 9:19. На станцию о. п. «Дивногорская» (у Дивногорского
Обратно с конечной станции электричка будет отправляться в 15:58, в 16:04 она подъедет за пассажирами на 143 км, а в 16:08 заберёт и людей со станции о. п. «Дивногорская». В Воронеж состав прибудет в 18:20.
Для посетителей в эти дни будут организованны традиционные экскурсии по местным достопримечательностям. Правда, количество мест на некоторые из них ограничено. Записаться можно по будням с 8:00 до 17:00 по телефонам: 84732651658, 84732651640 (доб.606).