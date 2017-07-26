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14:12 (мск), источник: Вести - Воронеж

Когда в августе воронежцы смогут добраться до «Дивногорья» на прямой электричке

На первые две недели месяца запланированы две экскурсионные поездки.

Источник: пресс-служба «АО ППК “Черноземье”»

Прямые рейсы из Воронежа до музея-заповедника «Дивногорье» будут курсировать и в августе. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Черноземье».

На сегодняшний день две поездки запланированы на 5 и 19 августа. Отправление со станции «Воронеж 1» назначено на 9:19. На станцию о. п. «Дивногорская» (у Дивногорского Свято-Успенского мужского монастыря) состав прибудет в 11:33, на о. п. 143 км в 11:38, а на станцию «Копанище» — в 11:44.

Обратно с конечной станции электричка будет отправляться в 15:58, в 16:04 она подъедет за пассажирами на 143 км, а в 16:08 заберёт и людей со станции о. п. «Дивногорская». В Воронеж состав прибудет в 18:20.

Для посетителей в эти дни будут организованны традиционные экскурсии по местным достопримечательностям. Правда, количество мест на некоторые из них ограничено. Записаться можно по будням с 8:00 до 17:00 по телефонам: 84732651658, 84732651640 (доб.606).

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