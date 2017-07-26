Более 80% выпускников нижегородских вузов трудоустраиваются в родном регионе

По данным экспертов Института образования НИУ ВШЭ, 81,6% выпускников нижегородских вузов находят работу и остаются в Нижнем Новгороде и области. В Санкт-Петербурге доля таких выпускников составляет 77,3%, в Москве — 70%.

Меньше всего выпускников остается в Адыгее, Ханты-Мансийском автономном округе и Ивановской области, больше всего — в удаленных и небольших субъектах России: республике Тыве, Ингушетии, Сахалинской области и Камчатском крае.

Как сообщалось ранее, в рамках действия программы поддержки талантливой молодежи, принятой губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым, в 2016 году более тысячи школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых получили различные премии, именные стипендии, гранты федерального и регионального уровня. Общая сумма поддержки составила около 13 миллионов рублей.