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13:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 80% выпускников нижегородских вузов трудоустраиваются в родном регионе

Более 80% выпускников нижегородских вузов трудоустраиваются в родном регионе. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников университетов», проведенного Высшей школой экономики.

По данным экспертов Института образования НИУ ВШЭ, 81,6% выпускников нижегородских вузов находят работу и остаются в Нижнем Новгороде и области. В Санкт-Петербурге доля таких выпускников составляет 77,3%, в Москве — 70%.

Меньше всего выпускников остается в Адыгее, Ханты-Мансийском автономном округе и Ивановской области, больше всего — в удаленных и небольших субъектах России: республике Тыве, Ингушетии, Сахалинской области и Камчатском крае.

Как сообщалось ранее, в рамках действия программы поддержки талантливой молодежи, принятой губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым, в 2016 году более тысячи школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых получили различные премии, именные стипендии, гранты федерального и регионального уровня. Общая сумма поддержки составила около 13 миллионов рублей.

Также напомним, что в 2016 году в 23 ресурсных центрах прошли обучение 10,7 тысячи человек — почти на 20% больше, чем в 2015 году. С инициативой ввести подобную процедуру выступил глава региона в 2009 году.

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