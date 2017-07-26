Более 80% выпускников нижегородских вузов трудоустраиваются в родном регионе

По данным экспертов Института образования НИУ ВШЭ, 81,6% выпускников нижегородских вузов находят работу и остаются в Нижнем Новгороде и области. В Санкт-Петербурге доля таких выпускников составляет 77,3%, в Москве — 70%.
Меньше всего выпускников остается в Адыгее, Ханты-Мансийском автономном округе и Ивановской области, больше всего — в удаленных и небольших субъектах России: республике Тыве, Ингушетии, Сахалинской области и Камчатском крае.
Как сообщалось ранее, в рамках действия программы поддержки талантливой молодежи, принятой губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым, в 2016 году более тысячи школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых получили различные премии, именные стипендии, гранты федерального и регионального уровня. Общая сумма поддержки составила около 13 миллионов рублей.
Также напомним, что в 2016 году в 23 ресурсных центрах прошли обучение 10,7 тысячи человек — почти на 20% больше, чем в 2015 году. С инициативой ввести подобную процедуру выступил глава региона в 2009 году.