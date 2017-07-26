Минтранс: «Яндекс. Такси» сразу попался на нарушениях

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Проверенные автомобили сервиса Яндекс. Такси не выполнили ни одного требования Кодекса автомобильного транспорта Молдовы, сообщил
Накануне один из крупнейших сервисов России «Яндекс. Такси» официально сообщил о начале работы на рынке Кишинева. Таким образом, «Яндекс. Такси» стал первым в Молдове международным сервисом
Как выяснилось, инспекторы Нацагентства автомобильного транспорта тут же решили провести официальную проверку деятельности данной службы. В результате контролю подверглись три авто «Яндекс. Такси», припаркованные рядом с Международным аэропортом Кишинева.
«Все три автомобиля, припаркованные рядом с аэропортом и проверенные инспекторами, не выполнили ни одного требования Кодекса автомобильного транспорта, что вызвало вопросы о легальности предоставляемых услуг», — написал
По словам Букэтару, в частности, нарушены статьи 81, 83 и 84 указанного Кодекса. В том числе у водителей не оказалось лицензии, сертификата о профсоответствии водителя, в авто не было таксометров, отсутствовал сопроводительный лист и другие документы.
«Подчеркиваю, что министерство приветствует операторов автотранспорта, которые предоставляют высококачественные услуги в рамках закона. Один из приоритетов министерства — безопасность дорожного движения, поэтому призываю всех водителей предоставлять качественные услуги и соблюдать действующие нормы», — подчеркнул Букэтару.
Ранее сервис сообщил, что в первые несколько дней работы «Яндекс. Такси» к пассажирам могут приехать Chrysler 300c, Porsche Cayenne, Skoda Superb, Mercedes
Сколько стоит?
В Кишиневе действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 15 леев, в нее входит подача машины и 5 километров пути, далее не более 5 леев за километр.
Например, за 15 леев можно доехать от торгового центра Sun City до Международного выставочного центра «Moldexpo», а поездка от ресторана McDonalds в районе Ботаника до аэропорта обойдется примерно в 45 леев. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 10 леев. Примерную стоимость поездки с учетом загруженности дорог пользователи видят заранее в приложении, когда указывают финальную точку маршрута.
В компании «Яндекс. Такси» отметили, что сервис не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами.
При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок.
Сервис «Яндекс. Такси» работает в Молдове, России, Беларуси, Украине, Армении, Грузии и в Казахстане. В общей сложности к сервису подключено более 200 000 водителей.