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14:40 (мск), источник: Sputnik.md

Минтранс: «Яндекс. Такси» сразу попался на нарушениях

Вице-министр транспорта Молдовы Сергей Букэтару сообщил о нарушениях, совершенных сервисом «Яндекс. Такси» в первые дни работы в нашей стране.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Проверенные автомобили сервиса Яндекс. Такси не выполнили ни одного требования Кодекса автомобильного транспорта Молдовы, сообщил вице-министр транспорта и дорожной инфраструктуры РМ Сергей Букэтару.

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Накануне один из крупнейших сервисов России «Яндекс. Такси» официально сообщил о начале работы на рынке Кишинева. Таким образом, «Яндекс. Такси» стал первым в Молдове международным сервисом онлайн-заказа такси, полностью локализованным и на государственном языке.

Как выяснилось, инспекторы Нацагентства автомобильного транспорта тут же решили провести официальную проверку деятельности данной службы. В результате контролю подверглись три авто «Яндекс. Такси», припаркованные рядом с Международным аэропортом Кишинева.

«Все три автомобиля, припаркованные рядом с аэропортом и проверенные инспекторами, не выполнили ни одного требования Кодекса автомобильного транспорта, что вызвало вопросы о легальности предоставляемых услуг», — написал вице-министр на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Букэтару, в частности, нарушены статьи 81, 83 и 84 указанного Кодекса. В том числе у водителей не оказалось лицензии, сертификата о профсоответствии водителя, в авто не было таксометров, отсутствовал сопроводительный лист и другие документы.

«Подчеркиваю, что министерство приветствует операторов автотранспорта, которые предоставляют высококачественные услуги в рамках закона. Один из приоритетов министерства — безопасность дорожного движения, поэтому призываю всех водителей предоставлять качественные услуги и соблюдать действующие нормы», — подчеркнул Букэтару.

Ранее сервис сообщил, что в первые несколько дней работы «Яндекс. Такси» к пассажирам могут приехать Chrysler 300c, Porsche Cayenne, Skoda Superb, Mercedes E-Class и S-Class. Сама поездка первые две недели бесплатна, после этого будут установлены конкретные тарифы.

Сколько стоит?

В Кишиневе действует единый тариф: минимальная стоимость поездки не превышает 15 леев, в нее входит подача машины и 5 километров пути, далее не более 5 леев за километр.

Например, за 15 леев можно доехать от торгового центра Sun City до Международного выставочного центра «Moldexpo», а поездка от ресторана McDonalds в районе Ботаника до аэропорта обойдется примерно в 45 леев. При выезде за черту города каждый километр маршрута стоит не более 10 леев. Примерную стоимость поездки с учетом загруженности дорог пользователи видят заранее в приложении, когда указывают финальную точку маршрута.

В компании «Яндекс. Такси» отметили, что сервис не работает с водителями напрямую, а сотрудничает только с таксопарками и диспетчерскими службами.

При распределении заказов приложение учитывает рейтинг водителя, основанный на оценках пользователей и статистике выполненных поездок.

Сервис «Яндекс. Такси» работает в Молдове, России, Беларуси, Украине, Армении, Грузии и в Казахстане. В общей сложности к сервису подключено более 200 000 водителей.

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