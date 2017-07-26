Врачи из Вьетнама посетят Челябинск для обмена опытом

В четверг, 27 июля, в Челябинском кардиоцентре ждут делегацию из Хошимина. Вьетнамские медики планируют перенять опыт челябинских врачей, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

«Цель визита — изучение потенциала сотрудничества. Вьетнамские гости планируют посетить в Челябинске Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, чтобы познакомиться с его организационной структурой и подробно изучить систему административного управления. Со своей стороны вьетнамские специалисты готовы поделиться информацией о своих медицинских учреждениях, в частности, о военном госпитале Хошимина», — пояснили в пресс-службе минздрава.