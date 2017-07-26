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14:39 (мск), источник: АиФ Челябинск

Врачи из Вьетнама посетят Челябинск для обмена опытом

В челябинском кардиоцентре ждут делегацию из Хошимина.

В четверг, 27 июля, в Челябинском кардиоцентре ждут делегацию из Хошимина. Вьетнамские медики планируют перенять опыт челябинских врачей, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Во Вьетнаме хотят создать свой крупнейший центр сердечно-сосудистой хирургии.

«Цель визита — изучение потенциала сотрудничества. Вьетнамские гости планируют посетить в Челябинске Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, чтобы познакомиться с его организационной структурой и подробно изучить систему административного управления. Со своей стороны вьетнамские специалисты готовы поделиться информацией о своих медицинских учреждениях, в частности, о военном госпитале Хошимина», — пояснили в пресс-службе минздрава.

Напомним, в апреле этого года делегация из Венгрии оценила возможности Челябинской областной детской больницы.

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