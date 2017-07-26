Врачи из Вьетнама посетят Челябинск для обмена опытом
В челябинском кардиоцентре ждут делегацию из Хошимина.
В челябинском кардиоцентре ждут делегацию из Хошимина.
В четверг, 27 июля, в Челябинском кардиоцентре ждут делегацию из Хошимина. Вьетнамские медики планируют перенять опыт челябинских врачей, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.
Во Вьетнаме хотят создать свой крупнейший центр
«Цель визита — изучение потенциала сотрудничества. Вьетнамские гости планируют посетить в Челябинске Федеральный центр
Напомним, в апреле этого года делегация из Венгрии оценила возможности Челябинской областной детской больницы.