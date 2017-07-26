В Лядском саду Казани появится 8-метровая Эйфелева башня
Экспозиция станет одним из главных символов фестиваля моды, дизайна и уличного перформанса «Окно в Париж».
Экспозиция станет одним из главных символов фестиваля моды, дизайна и уличного перформанса «Окно в Париж».
(Город Казань KZN.RU, 26 июля, Антон Ноздрин).
Директор Комитета содействия развитию туризма Исполкома города Дарья Санникова напомнила, что 13 декабря 2016 года между Казанью и Парижем было подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма. «В рамках документа предполагается проведение совместных мероприятий. Одно из первых — Сабантуй в Париже. “Окно в Париж” станет вторым таким мероприятием», — пояснила Д. Санникова.
«Окно в Париж» директор комитета назвала симбиозом моды, фотографии, театра и дизайна. «Хотим донести до наших гостей, что Казань — один из центров развития дизайна не только городских общественных пространств, но и различных направлений в целом», — отметила Д. Санникова. По ее словам, художественную значимость проекту придает творческая личность гения отечественной фотографии Александра Родченко, который жил и работал в Казани. Отметим, что его работы были представлены на Марсовом поле в Париже в 1925 году.
На дорогах появятся огромные движущиеся платформы, образ и форма которых основаны на работах А. Родченко. Объемные инсталляции будут сопровождать актеры казанского камерного театра «Sdvig». Главным же транслятором атмосферы, царящей в Париже, станет восьмиметровая Эйфелева башня. Как уточнил заслуженный работник культуры РТ Михаил Волконадский, основа башни будет составлять 7 метров, шпиль — 1 метр.
Михаил Волконадский отметил, что зрителей ждет масса сюрпризов, связанных как с именем Родченко, так и с Францией. «Появится много инсталляций, будут детские спектакли, лекции,
Д. Санникова также рассказала, что один из партнеров фестиваля —
На фестивале будут представлены работы модельеров дома моды «Katya Borisova», являющегося одним из идеологов проекта. Работы будут демонстрировать манекены на специальных помостах, защищенных от дождя. «Александр Родченко и его супруга Варвара Степанова были одними из первых советских модельеров, разрабатывающих универсальную одежду. Вдохновением создания каждой нашей модели послужили картины А. Родченко», — пояснила креативный директор дома Екатерина Борисова. По ее словам, модельеры постарались с помощью узнаваемых рисунков, принтов сделать
Также на фестивале будет организована выставка фоторабот. Фотохудожник Андрей Богданов пояснил, что вдохновленные работами А. Родченко фотографы провели специальные фотосъемочные сессии. «Диапазон жанров А. Родченко был обширен, и мы постарались сделать визуальный ряд разнообразным, чтобы было интересно всем посетителям и не было однообразия», — рассказал фотохудожник.
Отметим, что во время фестиваля гостей будут развлекать мимы, клоуны и живые статуи. Вниманию зрителей будет представлен театрализованный перформанс «Великий путь» — это инсталляции, рассказывающие о нелегком пути, который проделывает художник в стремлении донести до обычных людей свою мысль.