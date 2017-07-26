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14:26 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Лядском саду Казани появится 8-метровая Эйфелева башня

Экспозиция станет одним из главных символов фестиваля моды, дизайна и уличного перформанса «Окно в Париж».

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 26 июля, Антон Ноздрин). 28—29 июля в Казани состоится первый фестиваль моды, дизайна и уличного перформанса «Окно в Париж». Гостей Лядского сада, где пройдет мероприятие, ждет насыщенная культурная программа, а одним из главных символов фестиваля станет 8-метровая Эйфелева башня. Какие еще активности ждут посетителей, что придает художественную значимость проекту и повлияет ли погода на проведение мероприятия, рассказали сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ».

Директор Комитета содействия развитию туризма Исполкома города Дарья Санникова напомнила, что 13 декабря 2016 года между Казанью и Парижем было подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма. «В рамках документа предполагается проведение совместных мероприятий. Одно из первых — Сабантуй в Париже. “Окно в Париж” станет вторым таким мероприятием», — пояснила Д. Санникова.

«Окно в Париж» директор комитета назвала симбиозом моды, фотографии, театра и дизайна. «Хотим донести до наших гостей, что Казань — один из центров развития дизайна не только городских общественных пространств, но и различных направлений в целом», — отметила Д. Санникова. По ее словам, художественную значимость проекту придает творческая личность гения отечественной фотографии Александра Родченко, который жил и работал в Казани. Отметим, что его работы были представлены на Марсовом поле в Париже в 1925 году.

На протяжении двух дней фестиваля квартал возле Лядского сада станет пешеходным — движение автомобилей будет ограничено.

На дорогах появятся огромные движущиеся платформы, образ и форма которых основаны на работах А. Родченко. Объемные инсталляции будут сопровождать актеры казанского камерного театра «Sdvig». Главным же транслятором атмосферы, царящей в Париже, станет восьмиметровая Эйфелева башня. Как уточнил заслуженный работник культуры РТ Михаил Волконадский, основа башни будет составлять 7 метров, шпиль — 1 метр.

Михаил Волконадский отметил, что зрителей ждет масса сюрпризов, связанных как с именем Родченко, так и с Францией. «Появится много инсталляций, будут детские спектакли, лекции, мастер-классы, связанные с авангардом, выставка французского плаката», — сообщил он. Помимо уличных спектаклей зрителей ждет и музыкальная программа. «В первый день выступят французы гвинейского происхождения — джаз-бенд “Ba cissoko”. Во второй день порадуем творчеством наших музыкантов, которые исполнят французскую программу», — рассказал руководитель театра. М. Волконадский заверил, что капризы погоды не повлияют на планы организаторов по проведению фестиваля.

Д. Санникова также рассказала, что один из партнеров фестиваля — гостинично-развлекательный комплекс «Казанская Ривьера» организует проект «Обними мир». «36 ривьериков, символизирующих толерантность, дружбу, доброту, будут оформлены символикой городов мира, один из них будет оформлен в образе Парижа», — отметила спикер.

На фестивале будут представлены работы модельеров дома моды «Katya Borisova», являющегося одним из идеологов проекта. Работы будут демонстрировать манекены на специальных помостах, защищенных от дождя. «Александр Родченко и его супруга Варвара Степанова были одними из первых советских модельеров, разрабатывающих универсальную одежду. Вдохновением создания каждой нашей модели послужили картины А. Родченко», — пояснила креативный директор дома Екатерина Борисова. По ее словам, модельеры постарались с помощью узнаваемых рисунков, принтов сделать что-то особенное. «То, что считалось авангардом в 20-х годах, когда работал А. Родченко, стало классикой жанра моды сегодня», — сказала она.

Также на фестивале будет организована выставка фоторабот. Фотохудожник Андрей Богданов пояснил, что вдохновленные работами А. Родченко фотографы провели специальные фотосъемочные сессии. «Диапазон жанров А. Родченко был обширен, и мы постарались сделать визуальный ряд разнообразным, чтобы было интересно всем посетителям и не было однообразия», — рассказал фотохудожник.

Отметим, что во время фестиваля гостей будут развлекать мимы, клоуны и живые статуи. Вниманию зрителей будет представлен театрализованный перформанс «Великий путь» — это инсталляции, рассказывающие о нелегком пути, который проделывает художник в стремлении донести до обычных людей свою мысль. Мастер-классы будут проводить актеры театра, художники. Также будет представлена французская кухня — знаменитые круассаны и кофе. «Мероприятие будет интересно любой аудитории», — заверила Дарья Санникова.

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